Рэпер Хаски выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
Сегодня, 14:20Свободное времяФото: Страница Хаски в соцсети
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Организаторы Ural Music Night назвали имена еще двух хэдлайнеров мероприятия, сообщает интернет-издание Znak. В Екатеринбург приедут ГРОТ и рэпер Хаски.
Сюжеты: Екатеринбург
Рэп исполнители дадут концерты на одной площадке — «Башня Исеть». В прошлом году концерты популярного рэпера массово отменялись по всей стране. Тогда президент России дал поручение разобраться с ситуацией с отменой выступлений исполнителей современной музыки.
В Екатеринбурге фестиваль Ural Music Night в 2019 году пройдет на 75 площадках. Основная сцена будет установлена в Театральном сквере, где ранее проходили пикеты против строительства Храма-на-Драме. Несколько сотен музыкантов выступят в Екатеринбурге 28 июня. Ранее сообщалось, что фестивалю не хватает финансирования из-за ухода спонсоров. После того правительство Свердловской области обещало оказать поддержку организаторам.
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