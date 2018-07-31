6-летняя тагильчанка претендует на звание лучшего гида России

Конкурс проводится в нескольких номинациях, для участия в нем нужно снять двухминутный ролик о какой-либо достопримечательности России.

Принять участие в конкурсе Насте и ее маме предложили воспитатели из детского сада, куда ходит девочка. Мама Насти дала согласие. Предварительно подготовившись, экскурсию сняли на Лисьей горе.

Снималось всё, конечно, не с первого раза, Получилось только с третьего: то ветер мешал, то батарейки в фотоаппарате разрядились. Дома ролик смонтировали и отправили на сайт, рассказала мама Насти Ксения.