В Свердловской области побит рекорд по числу летальных случаев COVID-19 за сутки
Сегодня, 12:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности от инфекции с начала пандемии скончался 101 уральский житель.
Кроме того, за сутки подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных превысило 13 тысяч человек.
Напомним, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен до 6 июля. Однако были сняты некоторые ограничения. В частности, накануне Евгений Куйвашев разрешил работать детским садам с загрузкой в 50%, а также летним верандам в Екатеринбурге. В плане остальных городов вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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