В Свердловской области побит рекорд по числу летальных случаев COVID-19 за сутки

Кроме того, за сутки подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных превысило 13 тысяч человек.

Напомним, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен до 6 июля. Однако были сняты некоторые ограничения. В частности, накануне Евгений Куйвашев разрешил работать детским садам с загрузкой в 50%, а также летним верандам в Екатеринбурге. В плане остальных городов вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки.