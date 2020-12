Уральские врачи получат более 300 миллионов доплат за работу с больными COVID-19

Свердловская область получит из федерального бюджета 301 миллион рублей на выплаты медикам за работу с коронавирусом.

Большие суммы получат также еще три региона — Санкт-Петербург (787 миллионов), Московской области (741,5 миллиона рублей) и Ямало-Ненецкому автономному округу (332,5 миллиона рублей). Всего на коронавирусные доплаты регионы получат 10 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оказать поддержку врачам, среднему и младшему персоналу, а также водителям скорых распорядился президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Средства планируется выделить из резервного фонда. Средства регионам перечислят в течение трех дней. Российский премьер попросил местные власти проконтролировать, чтобы все выплаты были перечислены в кратчайшие сроки.

