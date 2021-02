Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об изменении ограничительных мер, введенных для студентов колледжей и техникумов из-за COVID-19.

На прошедшем заседании регионального оперштаба было принято решение, что студенты выходят с дистанционного обучения. Сейчас специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности,написал губернатор на своей личной странице в Instagram. Напомним, сегодня Евгений Куйвашев также анонсировал снятие ограничений по времени в работе общественных заведений.

