Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу кафе и баров

Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу кафе и баров

Сегодня, 18:28Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений по времени в работе общественных заведений.

Соответствующий вопрос был поднят на сегодняшнем заседании регионального оперштаба.

Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00,написал губернатор на своей личной странице в Instagram.

Отмечается, что ограничения снимаются с условием следования всем санитарным правилам.

Также штаб принял решение о выходе с дистанционного обучения студентов колледжей, техникумов и возвращение к полной загрузке частных детских садов. На данный момент специалисты подготавливают все необходимые изменения в указе о режиме повышенной готовности.

Напомним, в октябре 2020 года Евгений Куйвашев ввел запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии COVID-19.

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