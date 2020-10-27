Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области

Сегодня стало известно о новом постановлении Роспотребнадзора РФ, согласно которому все жители страны должны носить маски в местах массового скопления людей (более 50 человек), транспорте, лифтах и на парковках. Также была дана рекомендация ограничить работу баров, ресторанов и кафе в ночное время — с 23.00 до 06.00.