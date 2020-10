Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области

Губернатор Свердловской области введет запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Сегодня стало известно о новом постановлении Роспотребнадзора РФ, согласно которому все жители страны должны носить маски в местах массового скопления людей (более 50 человек), транспорте, лифтах и на парковках. Также была дана рекомендация ограничить работу баров, ресторанов и кафе в ночное время — с 23.00 до 06.00. Сейчас я готовлю изменения в указ, где прописаны все действующие ограничительные меры. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными. Для безопасности посетителей и сотрудников кафе и ресторанов мы рекомендуем устанавливать прозрачные защитные экраны между столиками, чтобы минимизировать возможное распространение инфекции, сказал губернатор. Он добавил, что медикам «красной зоны» и скорой помощи полагаются дополнительные выплаты за работу с коронавирусом. Также будет возобновлено питание медиков скорой и в «красных зонах» за счет бюджета. Напомним, 26 октября Евгений Куйваешв продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также он рекомендовал продлить в школах каникулы до двух недель. Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter