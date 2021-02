В Екатеринбурге появятся мобильные пункты вакцинации от коронавируса

В Екатеринбурге начнут работу мобильные прививочные пункты для вакцинации от COVID-19.

Прививать там будут только вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», так как у нее более простые условия хранения. Вакцинироваться екатеринбуржцам можно будет в торговых центрах и на работе. Будем выезжать на предприятия, где есть медсанчасти и условия для того, чтобы сделать прививку. Надеюсь, что в течение месяца мы их (мобильные пункты) развернем,рассказала вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева в эфире Е1. По ее словам, главное — чтобы антитела к COVID-19 были не меньше чем у 60% населения города. Предварительно, этот порог будет достигнут к весне 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле после поступление вакцины «ЭпиВакКорона» жители города смогут поставить прививки от коронавируса в шести медучреждениях. Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города

