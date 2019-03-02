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Первый за 10 лет: лицензированный ФАП появился в посёлке под Серовом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый за 10 лет: лицензированный ФАП появился в посёлке под Серовом

Сегодня, 10:00Здоровье и экологияФото: Олег Романов/ oblgazeta.ru
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