Первый за 10 лет: лицензированный ФАП появился в посёлке под Серовом

На протяжении 10 лет жители посёлка Пасынок совершали большой путь, чтобы попасть на приём к врачу. Вначале нужно было пройти 4 километра до автодороги, затем поймать транзитный автобус, который отвезёт в Серов. С 1 марта жители посёлка смогут получать медицинские услуги по месту проживания.

Стоимость строительства открытого ФАПа составила 4 млн рублей. У пункта, в отличие от всего посёлка, есть тепловое отопление и горячее водоснабжение благодаря собственной котельной. Посельчан пригласили не только на открытие ФАПа, но и на концерт и диспансеризацию, сообщает «Областная газета».

Напомним, что строительство ФАПов в Свердловской области началось с опозданием, в котором областное правительство обвинило подрядную организацию. Кроме того, региональный Минздрав приукрасил показатели по количеству открытых пунктов – там, где согласно официальной документации ФАПы открывались, по факту ничего не было. В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил министрам к 2020 году обеспечить доступ к медицинским услугам всем без исключения регионам России.