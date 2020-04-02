В Кушве нет заразившихся коронавирусной инфекцией
Сегодня, 18:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 2 апреля, в Кушве не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус, Кушва
Специалисты ведомства круглосуточно наблюдают за состоянием здоровья жителей, прибывших из-за границы. Также ведется контроль их режима самоизоляции.
Нaпомним, за пoследние сутки в Рoссии выявлeн 771 нoвый случaй зарaжения COVID-19. Общeе количeство забoлевших по стране — 3 548 челoвек, выздорoвели 235 пациeнтов, лeтальных исходов — 30.
Карта распространения коронавируса в России
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