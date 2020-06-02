Число россиян заболевших коронавирусом превысило 423,7 тысячи человек
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба, в России за сутки с 1 по 2 июня было подтверждено 8863 новых случаев заражения коронавирусом, из них у 3715 человек заболевание протекает бессимптомно.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности число заболевших составляет 423 741 человек.
За сутки из больниц после лечения от COVID-19 выписано 11 108 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 186 985 человек.
Кроме того, зарегистрировано 182 новых летальных случая. Всего скончалось 5037 человек.
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