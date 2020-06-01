Стала известна дата поступления российского лекарства от коронавируса в клиники
Сегодня, 13:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Российский противовирусный препарат «Авифавир» продемонстрировал эффективность в испытаниях по борьбе с коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группу компаний «Химрар».
Сюжеты: Коронавирус
Ожидается, что в российские медицинские учреждения первая партия поступит 11 июня.
На сегодняшний день это первый препарат на основе японского «Фавапиравира», одобренный на национальном уровне именно для лечения COVID-19. Он более чем в два раза уменьшает длительность заболевания.
По данным пресс-службы РФПИ, сейчас проходит «финальный этап клинического исследования „Авифавира“, одобренный Министерством здравоохранения 21 мая».
В начале июня препарату необходимо получить заключение Росздравнадзора для начала повсеместного использования.
Препарат испытывается в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске и других городах. Более 60 тысяч курсов, предположительно, поступят в российские клиники в июне.
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