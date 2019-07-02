В Свердловской области от укусов клещей пострадали 26,7 тысячи человек
Сегодня, 08:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшую неделю от укусов клещей пострадали две тысячи свердловчан, всего с начала сезона зафиксировано 26,7 тысячи случаев, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
Среди пострадавших — 4,9 тысячи детей. В Екатеринбурге за помощью обратились 9,3 тысячи человек, среди них — 1,2 тысячи детей. Наибольшая активность клещей продолжает фиксироваться в Асбестовском, Рефтинском, Тугулымском ГО, а также в Байкаловском МО.
С диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в медучреждения доставлены 196 человек, диагноз подтвержден у 21 пострадавшего, с предварительным диагнозом «боррелиоз» госпитализированы 314 человек, у 129 человек диагноз подтвержден, из них 29 пострадавших — дети.
Показатель активности клещей в регионе находится на уровне среднемноголетних данных.
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