В Свердловской области от укусов клещей пострадали 26,7 тысячи человек

Среди пострадавших — 4,9 тысячи детей. В Екатеринбурге за помощью обратились 9,3 тысячи человек, среди них — 1,2 тысячи детей. Наибольшая активность клещей продолжает фиксироваться в Асбестовском, Рефтинском, Тугулымском ГО, а также в Байкаловском МО.

С диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в медучреждения доставлены 196 человек, диагноз подтвержден у 21 пострадавшего, с предварительным диагнозом «боррелиоз» госпитализированы 314 человек, у 129 человек диагноз подтвержден, из них 29 пострадавших — дети.