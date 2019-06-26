В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали две тысячи человек
Сегодня, 10:40Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным на 24 июня от укусов клещей пострадали 24,8 тысячи человек. За медпомощью на минувшей неделе обратились две тысячи человек, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
Среди пострадавших — 4,6 тысячи детей. В Екатеринбурге за помощью обратились 8,8 тысячи человек, более тысячи из них — дети. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 15 свердловчан из 167 человек, предварительный диагноз «боррелиоз» поставлен 260 свердловчанам, подтвержден у 97 человек, среди них 17 детей.
Наибольшую активность клещи проявляют в Рефтинском, Тугулымском ГО, в Пышминском ГО, Байкаловском МР, а также в ряде других муниципалитетов.
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