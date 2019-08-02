В Нижнем Тагиле за 2019 год не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью
Сегодня, 13:55Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В этом году ни один тагильчанин не заболел корью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Роспотребнадзор.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации заместителя начальника Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Ольги Котовой, Нижний Тагил отстаёт от показателей области по темпам вакцинации от кори. По ее словам, привито 82,9% взрослых и 39,8% юных тагильчан.
Вместе с тем, врачи отмечают, что проблем с вакциной в городе нет, основные меры направлены на вакцинацию детей, а также мигрантов. В поликлиниках работают выездные бригады, которые занимаются вакцинацией во время предрейсового контроля водителей.
Особое внимание уделяется цыганскому поселку на Малой Кушве. Эпидемиологи предложили жителям поселка организовать единый день вакцинации либо организовать выезд бригады врачей.
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