В Нижнем Тагиле за 2019 год не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью

По информации заместителя начальника Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Ольги Котовой, Нижний Тагил отстаёт от показателей области по темпам вакцинации от кори. По ее словам, привито 82,9% взрослых и 39,8% юных тагильчан.

Вместе с тем, врачи отмечают, что проблем с вакциной в городе нет, основные меры направлены на вакцинацию детей, а также мигрантов. В поликлиниках работают выездные бригады, которые занимаются вакцинацией во время предрейсового контроля водителей.