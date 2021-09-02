О возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в школах рассказал уральский эпидемиолог

О возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в школах рассказал уральский эпидемиолог
О возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в школах рассказал уральский эпидемиолог
Сегодня, 13:13Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Скачок заболеваемости COVID-19 среди детей ожидается в Екатеринбурге в ближайшие две недели. Об этом свидетельствует скорость распространения штамма «Дельта».

На данный момент «Дельта» перешла в активную фазу распространения. Во всех странах растет заболеваемость коронавирусом, рассказывает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, пишет Е1.

Он отметил, что заболеваемость вырастет неизбежно и ни одной стране не удалось от этого уйти.

По его словам, в помещениях школы доступ свободный и даже масочный режим введен не везде. Также есть проблемы со скученностью и вентиляцией, добавляет эксперт. Это, по его мнению, приводит к резкому скачку заболеваемости.

В течение двух недель ожидается изменение ситуации с количеством заболевших среди детей. Это касается не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний.

Соловьев подчеркнул, что принятые в школах меры предосторожности не повлияют на распространение вируса «Дельты», так как характеристика у него другая.

Сюжеты:
Коронавирус
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