О возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в школах рассказал уральский эпидемиолог

На данный момент «Дельта» перешла в активную фазу распространения. Во всех странах растет заболеваемость коронавирусом, рассказывает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, пишет Е1.
Он отметил, что заболеваемость вырастет неизбежно и ни одной стране не удалось от этого уйти.
По его словам, в помещениях школы доступ свободный и даже масочный режим введен не везде. Также есть проблемы со скученностью и вентиляцией, добавляет эксперт. Это, по его мнению, приводит к резкому скачку заболеваемости.
В течение двух недель ожидается изменение ситуации с количеством заболевших среди детей. Это касается не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний.
Соловьев подчеркнул, что принятые в школах меры предосторожности не повлияют на распространение вируса «Дельты», так как характеристика у него другая.