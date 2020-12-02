В Нижнем Тагиле во всех больницах появилась вакцина от гриппа

В Нижнем Тагиле во всех больницах появилась вакцина от гриппа

Вчера, 21:30Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле медицинские учреждения были обеспечены вакциной от гриппа на 100%, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным на 30 ноября, вакцину получили 156,5 тысячи жителей города, что является 45,7% от общего числа тагильчан.

Прививочная кампания продлится до конца декабря. Необходимо привить не менее 65% населения. Это поможет создать иммунную прослойку.

На данный момент медицинские учреждения города обеспечены вакциной на 100%, это более 163 тысяч доз,рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В аптечные сети препарат поступит в ближайшее время. Руководители организаций и предприятий также на данном этапе имеют возможность оформить заявки на приобретение лекарства для вакцинации сотрудников

Напомним, по данным на 2 октября в Свердловской области поставлено 1 131 430 прививок от вируса гриппа.

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