В Нижнем Тагиле от гриппа привили почти половину населения

В Нижнем Тагиле от гриппа привили почти половину населения

Сегодня, 11:13Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Медики привили почти половину тагильчан, сообщает пресс-служба администрации города.

По состоянию на 25 ноября было привито 156,5 тысяч тагильчан (45,7% от населения).

В управлении социальных программ и семейной политики администрации города отметили, что при этом охвачено большое количество детей, медработников, служащих образовательных организаций, студентов и призывников.

Недостаточно активно участвуют в прививочной кампании сотрудники промышленных предприятий и работники торговли,сообщили в ведомстве.

В соответствии с утвержденной цифрой Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле подлежит вакцинации 222,5 тысячи человек, из них 57,3 тысячи — дети.

Медучреждения города вакциной обеспечены, на этой неделе поступило около 13 тысяч доз для взрослых. Вакцинацию проводят бесплатно.

Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что массовую вакцинацию от COVID-19 начнут в январе 2021 года. Она будет добровольной и бесплатной.

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