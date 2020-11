В Нижнем Тагиле от гриппа привили почти половину населения

Медики привили почти половину тагильчан, сообщает пресс-служба администрации города.

По состоянию на 25 ноября было привито 156,5 тысяч тагильчан (45,7% от населения). В управлении социальных программ и семейной политики администрации города отметили, что при этом охвачено большое количество детей, медработников, служащих образовательных организаций, студентов и призывников. Недостаточно активно участвуют в прививочной кампании сотрудники промышленных предприятий и работники торговли,сообщили в ведомстве. В соответствии с утвержденной цифрой Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле подлежит вакцинации 222,5 тысячи человек, из них 57,3 тысячи — дети. Медучреждения города вакциной обеспечены, на этой неделе поступило около 13 тысяч доз для взрослых. Вакцинацию проводят бесплатно. Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что массовую вакцинацию от COVID-19 начнут в январе 2021 года. Она будет добровольной и бесплатной.

