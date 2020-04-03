Американские ученые опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Сегодня, 09:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса. Данные исследования появились в журнале EBioMedicine.
Сюжеты: Коронавирус
Для разработки лекарства ученые использовали данные о ранее известных вирусах SARS и MERS, также вызывавших эпидемии. Отмечается, что оба вируса являются схожими с SARS-CoV-2.
Испытания препарата на мышах показали, что при попадании в организм вакцина вызывает выработку антител в количестве, достаточном для подавления вируса. Следующий этап — испытания на группе добровольцев.
Напомним, в России подтверждено 3 548 случаев заражения, 235 человек выздоровели, 30 пациентов скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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