В самоизоляции. Случаев коронавируса в Нижнем Тагиле не зафиксировано
Сегодня, 09:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Нижний Тагил третий день находится в режиме строгой изоляции. Случаев коронавируса в городе не зафиксировано.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным на утро 3 апреля в Нижнем Тагиле нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. Гражданам старше 65 лет и пациентам с сопутствующими заболеваниями, а также лицам, вернувшимся из-за границы при появлении признаков ОРВИ проводится тестирование.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин сообщил о продлении «коронавирусных каникул» до 30 апреля. Граждане должны находиться дома с сохранением заработной платы.
Карта распространения коронавируса в России
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