В самоизоляции. Случаев коронавируса в Нижнем Тагиле не зафиксировано

По данным на утро 3 апреля в Нижнем Тагиле нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. Гражданам старше 65 лет и пациентам с сопутствующими заболеваниями, а также лицам, вернувшимся из-за границы при появлении признаков ОРВИ проводится тестирование.