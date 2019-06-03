В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра
Сегодня, 16:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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4 июня в Свердловской области ожидаются грозы, град, сильный дождь и ветер до 25 м/с, сообщило МЧС.
Ранее синоптики сообщили, что в Нижнем Тагиле ожидается похолодание: 3 июня температура воздуха дойдёт до 22 градусов тепла, а 4 и 5 июня возможны дожди, днём будет +14 градусов, ночью — +5.
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