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#домахорошо
В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и ветра

Сегодня, 16:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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