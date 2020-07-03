Козловских заявил о занижении количества заболевших COVID-19 в Свердловской области
Главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских в своем письме губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву заявил о том, что реальное число заболевших коронавиурсом занижается и это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, пишет E1.
По его словам, количество экстренных извещений от больниц и официальное количество новых фиксируемых случаев расходятся.
Он заявил, что с 8 по 14 июня было подтверждено лабораторно 2659 случаев заражения при поданных 1784 поданных экстренных извещения. С 15 по 21 июня при 3036 положительных результатах подано 1546 извещений. Соответственно, количество неподанных экстренных извещений в Екатеринбурге составляет 18,7%.
Глава свердловского Роспотребнадзора считает, что такая ситуация представляет угрозу для жизни и здоровья людей и способствует распространению коронавируса в регионе.
Изданию эпидемиолог рассказал, что такие ситуации со статистикой происходят со всеми инфекционными заболеваниями, так как есть понятие «лабораторное исследование», когда люди сдают анализы по несколько раз. Так как исследования повторяются, а потому их число может оказаться выше, чем реальное число зараженных. Экстренное извещение представляет собой форму регистрации заболевших. Когда выявляется больной, то подается это извещение, но не на заболевание, а на исследование.
Источник добавил, что число заболевших всегда выше показателей статистики, потому что не все обращаются к врачам, а также не у всех проявляются симптомы.
Напомним, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен до 6 июня. Кроме того, частично ограничительные меры в регионе были ослаблены. Так, было разрешено работать магазинам с отдельным входом до 800 квадратных метров, автошколам, библиотекам и детским садам с загрузкой в 50%.