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Экстренное предупреждение по горимости сохраняется на Среднем Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстренное предупреждение по горимости сохраняется на Среднем Урале

Сегодня, 09:30Здоровье и экология
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