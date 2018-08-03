Экстренное предупреждение по горимости сохраняется на Среднем Урале
Сегодня, 09:30Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле сохраняется экстренное предупреждение. Речь идет о севере Свердловской области, где высока вероятность лесных пожаров.
Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Сообщается, что 3 августа на севере региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5-й класс горимости леса по региональной шкале. Это уже 57-е по счету предупреждение с начала сезона.
При возникновении ЧС, аварий и иных происшествий необходимо обращаться в МКУ «ЕДДС Администрации Нижнего Тагила» по номерам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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