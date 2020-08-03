Проект спасения реки Тагил от «кислотных вод» Лёвихинского рудника обойдется в 4 млн

По условиям контракта ученые должны дать оценку гидроэкологического состояния окружающей среды. Также им необходимо разработать план по снижению негативного воздействия изливающихся из шахты вод. Сделать это необходимо до 1 декабря 2021 года. Заниматься проектом будет Институт горного дела Уральского отделения Академии наук. Стоимость контракта составила 4 миллиона 145 тысяч рублей.

Недавно в СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как из Лёвихинского рудника текут «кислотные реки». После этого в Министерстве природных ресурсов заявили, что этот рудник является предприятием федерального значения. В нем имеются запасы полезных ископаемых и драгметалла. Поэтому говорить о его ликвидации нецелесообразно. На месте побывали сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, а Росприроднадзор обнаружил загрязнение реки Тагил из-за вытекающих из рудника вод.