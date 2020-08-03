Проект спасения реки Тагил от «кислотных вод» Лёвихинского рудника обойдется в 4 млн
Правительство Свердловской области потратит более четырех миллионов рублей на разработку проекта по спасению реки Тагил от разлива «кислотных вод» Лёвихинского рудника.
По условиям контракта ученые должны дать оценку гидроэкологического состояния окружающей среды. Также им необходимо разработать план по снижению негативного воздействия изливающихся из шахты вод. Сделать это необходимо до 1 декабря 2021 года. Заниматься проектом будет Институт горного дела Уральского отделения Академии наук. Стоимость контракта составила 4 миллиона 145 тысяч рублей.
Недавно в СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как из Лёвихинского рудника текут «кислотные реки». После этого в Министерстве природных ресурсов заявили, что этот рудник является предприятием федерального значения. В нем имеются запасы полезных ископаемых и драгметалла. Поэтому говорить о его ликвидации нецелесообразно. На месте побывали сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, а Росприроднадзор обнаружил загрязнение реки Тагил из-за вытекающих из рудника вод.