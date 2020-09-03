Екатеринбуржцы снова смогут получить плановую помощь в поликлиниках города

С 3 сентября врачи городских поликлиник начали оказывать плановую медпомощь, до этого принимались жители с неотложными случаями.
Все пациенты принимаются только в масках и перчатках. Посетителям рекомендуется сохранять социальную дистанцию.
Помещения поликлиник проходят санитарную обработку между приемом пациентов в течение всего дня.
По словам начальника Горздрава Дениса Демидова, профильная помощь открывается с учетом рекомендаций от Роспотребнадзора.
Напомним, что в уральских поликлиниках планируют открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом.