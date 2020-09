Екатеринбуржцы снова смогут получить плановую помощь в поликлиниках города

Поликлиники Екатеринбурга возобновили плановую помощь жителям после перерыва на COVID-19, сообщает управление здравоохранения Екатеринбурга.

С 3 сентября врачи городских поликлиник начали оказывать плановую медпомощь, до этого принимались жители с неотложными случаями. Все пациенты принимаются только в масках и перчатках. Посетителям рекомендуется сохранять социальную дистанцию. Помещения поликлиник проходят санитарную обработку между приемом пациентов в течение всего дня. По словам начальника Горздрава Дениса Демидова, профильная помощь открывается с учетом рекомендаций от Роспотребнадзора. Напомним, что в уральских поликлиниках планируют открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом. В уральских поликлиниках планируется открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом

Related news: В уральских поликлиниках планируется открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter