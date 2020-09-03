Екатеринбуржцы снова смогут получить плановую помощь в поликлиниках города

Екатеринбуржцы снова смогут получить плановую помощь в поликлиниках города

Сегодня, 15:07Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Поликлиники Екатеринбурга возобновили плановую помощь жителям после перерыва на COVID-19, сообщает управление здравоохранения Екатеринбурга.

С 3 сентября врачи городских поликлиник начали оказывать плановую медпомощь, до этого принимались жители с неотложными случаями.

Все пациенты принимаются только в масках и перчатках. Посетителям рекомендуется сохранять социальную дистанцию.

Помещения поликлиник проходят санитарную обработку между приемом пациентов в течение всего дня.

По словам начальника Горздрава Дениса Демидова, профильная помощь открывается с учетом рекомендаций от Роспотребнадзора.

Напомним, что в уральских поликлиниках планируют открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом.

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