В уральских поликлиниках планируется открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом

Большое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности и переоснащению первичной медико-санитарной помощи. Так, планируется построить новый инфекционный госпиталь в Екатеринбурге. Кроме того, планируется создать во всех поликлиниках региона изолированные кабинеты с отдельным входом для приема инфекционных больниц, а в каждом из управленческих округов — перепрофилировать один из стационаров под инфекционную больницу.