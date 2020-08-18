Инфекционная больница Нижнего Тагила получила от «Металлинвеста» новый аппарат ИВЛ

Инфекционная больница Нижнего Тагила получила от «Металлинвеста» новый аппарат ИВЛ

Сегодня, 09:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле инфекционная больница получила в безвозмездное пользование новый аппарат ИВЛ, который в условиях пандемии коронавируса является жизненно-необходимым для пациентов. Его стоимость составила 1,7 миллиона рублей.

Предприниматели Нижнего Тагила продолжают оказывать помощь медучреждениям и муниципалитету в период пандемии. Новое оборудование для инфекционной больницы было закуплено учредителем компаний АО «Управляющая Компания «Металлинвест» и ООО«ПМХ «Тагильская сталь» Евгением Устюжаниновым.

Мы благодарны компании «Металлинвест», они первые откликнулись и помогли. Мы получили аппарат искусственной вентиляции лёгких Newport e360 с тач-скрин монитором. Это оборудование необходимо для принудительной подачи кислорода в легкие пациента с целью насыщения им крови, а также удаления из легких углекислого газа, рассказала TagilCity.ru главный врач инфекционной больницы Марина Холманских.

Также для больниц Нижнего Тагила и Нижней Салды было закуплено медицинское оборудование на 10,5 миллионов рублей. Когда «Металлинвест» сообщил, что готов помочь, инфекционная больница сделала заявку на аппарат ИВЛ, аппарат УЗИ, а также мониторы для пациентов. В результате было закуплено 20 мониторов Mindray iMEC: 13 единиц по 200 тысяч рублей, семь единиц по 450 тысяч рублей. Кроме того были закуплены две ультразвуковые портативные диагностические системы высокого класса Mindray M7 за три миллиона рублей.

Руководитель АО «Металлинвест» Евгений Устюжанинов был удостоен благодарности главы города Владислава Пинаева за помощь больницам в приобретении жизненно-важного оборудования в период пандемии коронавируса.

Благодарность главы города
Photo:АО "Металлинвест"

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