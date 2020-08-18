Инфекционная больница Нижнего Тагила получила от «Металлинвеста» новый аппарат ИВЛ

Также для больниц Нижнего Тагила и Нижней Салды было закуплено медицинское оборудование на 10,5 миллионов рублей. Когда «Металлинвест» сообщил, что готов помочь, инфекционная больница сделала заявку на аппарат ИВЛ, аппарат УЗИ, а также мониторы для пациентов. В результате было закуплено 20 мониторов Mindray iMEC: 13 единиц по 200 тысяч рублей, семь единиц по 450 тысяч рублей. Кроме того были закуплены две ультразвуковые портативные диагностические системы высокого класса Mindray M7 за три миллиона рублей.