В Нижнем Тагиле начал работу новый кабинет компьютерной томографии

В Нижнем Тагиле начал работу новый кабинет компьютерной томографии

Сегодня, 14:16Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле в инфекционной больнице начал работу современный компьютерный томограф, сообщают «Вечерние ведомости».

На открытии присутствовал новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

У нас еще много планов по оснащению медорганизаций современным оборудованием. Финансы на это есть — все запланированные на год субсидии поступают и из федерального, и из регионального бюджетов в полном объеме, сказал министр.

В общей сложности в Нижнем Тагиле работает пять компьютерных томографов — два из них находятся городской больнице № 4, а также по одному в ЦГБ № 1, Демидовской ЦГБ, а также Городской инфекционной больнице.

Ранее новые томографы были установлены в ГКБ № 40 Екатеринбурга, а также в городской больнице Каменска-Уральского.

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