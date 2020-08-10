В Нижнем Тагиле начал работу новый кабинет компьютерной томографии

На открытии присутствовал новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
У нас еще много планов по оснащению медорганизаций современным оборудованием. Финансы на это есть — все запланированные на год субсидии поступают и из федерального, и из регионального бюджетов в полном объеме, сказал министр.
В общей сложности в Нижнем Тагиле работает пять компьютерных томографов — два из них находятся городской больнице № 4, а также по одному в ЦГБ № 1, Демидовской ЦГБ, а также Городской инфекционной больнице.
Ранее новые томографы были установлены в ГКБ № 40 Екатеринбурга, а также в городской больнице Каменска-Уральского.