В больнице Екатеринбурга запустили в работу новый аппарат для компьютерной томографии
В Екатеринбурге начал работать новый кабинет компьютерной томографии в ГКБ № 40, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Отмечается, что в больнице это уже третий томограф. Еще два работают в нейрохирургическом и хирургическом корпусах. Однако нагрузка на них полная, она возросла с начала пандемии коронавируса.
В мероприятии открытия принял участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а также заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.
Новый томограф был приобретен за счет бюджетных средств. Его стоимость составляет примерно 36 миллионов рублей. После того, как аппарат будет настроен и будет предоставлено заключение о вводе в эксплуатацию, аппарат начнет работу.
После окончания пандемии коронавируса, томограф может использоваться для диагностики других заболеваний, например, онкологических. Их профилактика является одним из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что новый компьютерный томограф появится и в Нижнем Тагиле.