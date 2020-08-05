В больнице Екатеринбурга запустили в работу новый аппарат для компьютерной томографии

Отмечается, что в больнице это уже третий томограф. Еще два работают в нейрохирургическом и хирургическом корпусах. Однако нагрузка на них полная, она возросла с начала пандемии коронавируса.

В мероприятии открытия принял участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а также заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.

Новый томограф был приобретен за счет бюджетных средств. Его стоимость составляет примерно 36 миллионов рублей. После того, как аппарат будет настроен и будет предоставлено заключение о вводе в эксплуатацию, аппарат начнет работу.

После окончания пандемии коронавируса, томограф может использоваться для диагностики других заболеваний, например, онкологических. Их профилактика является одним из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение».