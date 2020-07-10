В свердловском Минздраве объяснили причины отказа от проведения КТ частными клиниками
С начала пандемии коронавируса от екатеринбуржцев поступают жалобы на проблемы с проведением компьютерной томографии легких в частных клиниках. Глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков объяснил в интервью оперативному штабу региона, почему они отказывают в проведении процедуры.
Он объяснил, что центрам было предложено заняться такой работой. Однако у них имеются некоторые опасения, потому что они не работают в этой системе. Он отметил, что государственных медучреждений по городу и области достаточно, чтобы провести диагностику тем, кому это нужно.
Да, из-за определенного наплыва бывает очередь. Это действительно так. Но у нас никто не остается без помощи. Ни один человек, — объяснил Цветков.
Министр рассказал, что жалобы от пациентов, как правило, поступают в тех случаях, когда у них нет направления врача. Данная процедура проводится по показаниям. Он отметил, что часто пациенты хотят пройти КТ, потому что вдруг поднялась температура.
Министр заверил, что те центры, что работают, справляются с нагрузкой. По данным Минздрава, в день там проводятся до 400 исследований. При этом, часть томографов используется не для больных коронавирусом, а для других пациентов.