В свердловском Минздраве объяснили причины отказа от проведения КТ частными клиниками

Он объяснил, что центрам было предложено заняться такой работой. Однако у них имеются некоторые опасения, потому что они не работают в этой системе. Он отметил, что государственных медучреждений по городу и области достаточно, чтобы провести диагностику тем, кому это нужно.

Да, из-за определенного наплыва бывает очередь. Это действительно так. Но у нас никто не остается без помощи. Ни один человек, — объяснил Цветков.

Министр рассказал, что жалобы от пациентов, как правило, поступают в тех случаях, когда у них нет направления врача. Данная процедура проводится по показаниям. Он отметил, что часто пациенты хотят пройти КТ, потому что вдруг поднялась температура.