В Нижнем Тагиле откроется новый кабинет компьютерной томографии
Сегодня, 17:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле 10 августа состоится официальное открытие нового кабинета компьютерной томографии. Он будет размещен в городской инфекционной больнице, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали изданию в департаменте информполитики Свердловской области, в мероприятии примет участие новый министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
О появлении новых аппаратов компьютерной томографии рассказал губернатор области Евгений Куйвашев. Он выразил надежду, что такая мера позволит снизить нагрузку на специалистов.
Напомним, на 7 июля в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1203 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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