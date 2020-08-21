Больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ

Это уже не первое поступление аппаратов ИВЛ в больницу Каменска-Уральского. На базе городской больницы в апреле был создан госпиталь для лечения больных коронавирусом. Тогда для реанимационного отделения были закуплены 18 аппаратов ИВЛ. Отделение интенсивной терапии рассчитано на 56 коек. Они обладают кислородной разводкой.