На толпы орущих свердловчан и истерики недовольных жалуются медики Екатеринбурга

Пациенты приходят каждый день, орут, просят пожизненный медотвод или QR-код на основании антител. В день стабильно по несколько громких, агрессивно настроенных пациентов проходит через меня, а сколько еще проходит через регистратуру и участковых терапевтов… истерят, матерятся. Ну не можем мы давать медотвод на всю жизнь без решения комиссии, особенно если нет подтверждающих медицинских документов. Но ведь не понимают, жалобы пишут, поделилась с изданием заведующая одной из поликлиник Екатеринбурга.