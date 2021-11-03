На толпы орущих свердловчан и истерики недовольных жалуются медики Екатеринбурга

После введения ограничений по QR-кодам в Свердловской области поликлиники с трудом справляются с наплывом пациентов. Жители Екатеринбурга, например, начали массово требовать от участковых и других специалистов медицинский отвод от прививок, причем большинство из пациентов даже не имеет для этого основания, рассказали Е1 медики.
Пациенты приходят каждый день, орут, просят пожизненный медотвод или QR-код на основании антител. В день стабильно по несколько громких, агрессивно настроенных пациентов проходит через меня, а сколько еще проходит через регистратуру и участковых терапевтов… истерят, матерятся. Ну не можем мы давать медотвод на всю жизнь без решения комиссии, особенно если нет подтверждающих медицинских документов. Но ведь не понимают, жалобы пишут, поделилась с изданием заведующая одной из поликлиник Екатеринбурга.
Самый большой поток пациентов обрушился на иммунологов и аллергологов. Специалисты говорят, что у большинства пациентов надуманные поводы для медотвода. Медики жалуются, что из-за постоянных скандалов и споров с екатеринбуржцами, им становится некогда лечить людей. Немалую часть времени отнимают жалобы, которые пациенты отправляют в Минздрав.
Минздрав проводит проверку по каждому факту обращения. Добавим, что врачи при рассмотрении вопроса о выдаче медотвода руководствуются теми противопоказаниями, которые указаны в инструкции к вакцинам, и исходя из анамнеза пациента, пояснили в ведомстве.
Напомним, система проверки QR-кодов дала сбой в первый же день после введения ограничений. TagilCity.ru провело собственное расследование, чтобы узнать, где в Нижнем Тагиле соблюдается режим проверки цифровых документов.