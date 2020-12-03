Свердловчанам назвали причину исчезновения ртутных градусников в аптеках

Свердловчанам назвали причину исчезновения ртутных градусников в аптеках

Сегодня, 20:20Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Свердловской области получили ответ на вопрос, почему из аптек массово пропали ртутные градусники.

Руководитель УФАС региона Дмитрий Шалабодов рассказал на пресс-конференции агентства «Интерфакс-Урал», что после того, как прошло подписание международных обязательств, в России постепенно изымают из оборота медицинские изделия, в которых содержится чистая ртуть. Также свердловчане обратили внимание, что ртутные термометры поднялись в цене, сообщает ЕАН.

Напомним, 3 ноября вице-губернатор Павел Креков рассказал, по каким причинам произошел дефицит противовирусных препаратов в Свердловской области.

Related news:
Свердловская областьболезньаптекадефицит
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы