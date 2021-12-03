К появлению нового штамма коронавируса «омикрон» подготовились свердловские врачи

К появлению нового штамма коронавируса «омикрон» подготовились свердловские врачи
К появлению нового штамма коронавируса «омикрон» подготовились свердловские врачи
Сегодня, 19:31Здоровье и экологияФото: 1MI
Врачи на Среднем Урале готовы к тому, чтобы определять и лечить пациентов с новым штаммом COVID-19, который называется «Омикрон».

На данный момент, указанный вариант коронавируса не добрался до региона, однако врачи уже получили необходимый инструктаж, на онлайн-брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, врачи знают все отличия симптомов, которые сопровождают штаммы «Омикрон» и «Дельта». Пока в России медики не диагностировали случаев заражения. Ранее врачи заявляли, что главным симптомом нового штамма служит ярко выраженная усталость.

Напомним, в России ввели двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из стран, в которых высокий риск заражения «омикроном».

Сюжеты:
Коронавирус
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