К появлению нового штамма коронавируса «омикрон» подготовились свердловские врачи

Врачи на Среднем Урале готовы к тому, чтобы определять и лечить пациентов с новым штаммом COVID-19, который называется «Омикрон».

На данный момент, указанный вариант коронавируса не добрался до региона, однако врачи уже получили необходимый инструктаж, на онлайн-брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, врачи знают все отличия симптомов, которые сопровождают штаммы «Омикрон» и «Дельта». Пока в России медики не диагностировали случаев заражения. Ранее врачи заявляли, что главным симптомом нового штамма служит ярко выраженная усталость. Напомним, в России ввели двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из стран, в которых высокий риск заражения «омикроном». Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» озвучили врачи

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