Новый штамм коронавируса стал причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов

Некоторые государства уже столкнулись с «омикроном», из-за чего были введены ограничения на международные рейсы в Израиле и Японии, Марокко. Польша увеличила время карантина для вновь прибывших в страну иностранцев не из стран Евросоюза. Россия ограничила сообщение с рядом государств, другие страны отменили перелеты ы Южную Африку.