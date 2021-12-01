Новый штамм коронавируса стал причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов

Новый штамм коронавируса стал причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов
Новый штамм коронавируса стал причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов
Сегодня, 09:43Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Роспотребнадзор сократил срок действия тестов на коронавирус из-за распространения нового штамма «омикрон». Теперь результаты исследований будут действительны только два дня.

Из-за высокой скорости распространения и трансмиссивности нового штамма коронавируса в России были сокращены сроки действия ПЦР-тестов. Теперь результаты исследования будут действительны не 72, а 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причем, пока на российской территории «омикрон» не был зарегистрирован ни разу, пишет NewsNN.

Анна Попова также обратилась к россиянам с призывом провести новогодние каникулы дома, не выезжая за пределы страны. Новый африканский штамм распространяется по всему миру.

Некоторые государства уже столкнулись с «омикроном», из-за чего были введены ограничения на международные рейсы в Израиле и Японии, Марокко. Польша увеличила время карантина для вновь прибывших в страну иностранцев не из стран Евросоюза. Россия ограничила сообщение с рядом государств, другие страны отменили перелеты ы Южную Африку.

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Коронавирус
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