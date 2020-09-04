Иммунитет к COVID-19 в Свердловской области имеют около 12% протестированных граждан

В Свердловской области были проведены исследования иммунитета к вирусу COVID-19 населения региона.
Желающие принять участие были поделены на семь возрастных групп. В исследовании приняли участие 16154 желающих.
Анализ результатов показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров и не связан с гендерной принадлежностью.
Максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный — у возрастной группы 40-49 лет (7,9%).
Среди школьников среднего звена (от семи до 13 лет) процент лиц, имеющих иммунитет, оказался относительно невысоким — 16,3%.
Учитывая то, что в настоящее время присутствует очная форма обучения, высокую значимость приобретаю профилактические мероприятия, которые проводятся в образовательных учреждениях.
По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталии Лукьянцевой, в сентябре 2020 года в Свердловской области начнется второй этап изучения иммунитета.
Напомним, что по исследованиям, проведенным в июне 2020 года, иммунитет к коронавирусу был выявлен только у примерно у семи процентов жителей Свердловской области. В исследовании принимали участие около 18000 человек.