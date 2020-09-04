Иммунитет к COVID-19 в Свердловской области имеют около 12% протестированных граждан

Иммунитет к COVID-19 в Свердловской области имеют около 12% протестированных граждан

Сегодня, 11:34Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Иммунитет к коронавирусу выявлен примерно у 12% жителей Свердловской области, сообщает Роспотребнадзор по региону.

В Свердловской области были проведены исследования иммунитета к вирусу COVID-19 населения региона.

Желающие принять участие были поделены на семь возрастных групп. В исследовании приняли участие 16154 желающих.

Анализ результатов показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров и не связан с гендерной принадлежностью.

Максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный — у возрастной группы 40-49 лет (7,9%).

Среди школьников среднего звена (от семи до 13 лет) процент лиц, имеющих иммунитет, оказался относительно невысоким — 16,3%.

Учитывая то, что в настоящее время присутствует очная форма обучения, высокую значимость приобретаю профилактические мероприятия, которые проводятся в образовательных учреждениях.

По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталии Лукьянцевой, в сентябре 2020 года в Свердловской области начнется второй этап изучения иммунитета.

Напомним, что по исследованиям, проведенным в июне 2020 года, иммунитет к коронавирусу был выявлен только у примерно у семи процентов жителей Свердловской области. В исследовании принимали участие около 18000 человек.

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