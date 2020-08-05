В свердловском Роспотребнадзоре заявили о приходе гриппа, к которому нет иммунитета
Сегодня, 09:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Заместитель главы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева рассказала о том, что в сезон ОРВИ и гриппа в регион придет новый штамм гриппа, с которым ранее не приходилось сталкиваться и к нему еще нет иммунитета, пишет E1.
Сюжеты: Коронавирус
По ее словам, специалисты опасаются, что грипп и коронавирус наложатся друг на друга, так как это осложнит лечение пациентов.
Поэтому было принято решение начать прививать от гриппа уральцев уже с середины августа.
Напомним, ранее стало известно о том, что вакцинировать планируется не меньше 60% населения региона. Кроме того, заместитель губернатора Павел Креков заявлял о том, что скоро ожидается прибытие вакцины от коронавируса. Также планируется ее производство в Новоуральске.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей