В свердловском Роспотребнадзоре заявили о приходе гриппа, к которому нет иммунитета

По ее словам, специалисты опасаются, что грипп и коронавирус наложатся друг на друга, так как это осложнит лечение пациентов.

Напомним, ранее стало известно о том, что вакцинировать планируется не меньше 60% населения региона. Кроме того, заместитель губернатора Павел Креков заявлял о том, что скоро ожидается прибытие вакцины от коронавируса. Также планируется ее производство в Новоуральске.