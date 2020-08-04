В Свердловской области за сутки подтверждено еще 182 случая заболевания коронавирусом

Всего за время пандемии зарегистрировали 21 361 случай заболевания.

Из больниц по выздоровлению выписано за сутки 96 человек. В общей сложности число выздоровевших составляет 18 037 человек.

Кроме того, было подтверждено еще девять летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 294 жителя региона.

Отмечается, что состояние 137 человек оценивается как тяжелое, из них 119 находятся в реанимации, в том числе 58 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, сегодня Минздрав Свердловской области примет решение о сокращении 40% коек, которые были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом. Медики отмечают, что в больницы поступает меньше больных.