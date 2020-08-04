В Свердловской области за сутки подтверждено еще 182 случая заболевания коронавирусом
В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Всего за время пандемии зарегистрировали 21 361 случай заболевания.
Из больниц по выздоровлению выписано за сутки 96 человек. В общей сложности число выздоровевших составляет 18 037 человек.
Кроме того, было подтверждено еще девять летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 294 жителя региона.
Отмечается, что состояние 137 человек оценивается как тяжелое, из них 119 находятся в реанимации, в том числе 58 подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, сегодня Минздрав Свердловской области примет решение о сокращении 40% коек, которые были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом. Медики отмечают, что в больницы поступает меньше больных.
В России за последние сутки подтверждено 5 159 случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных превысило 861 тысячу человек. При этом из больниц выписано 7 878 человек, а всего с начала пандемии выздоровели более 661 тысячи человек. Также подтверждено 144 новых летальных случая. Всего от инфекции скончались более 14,3 тысяч человек.