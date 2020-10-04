Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Свердловской области

Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Свердловской области

Сегодня, 12:52Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки с 3 по 4 октября коронавирус был выявлен у 172 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Наибольшее число зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 102 человек. Остальные заболевшие являются жителями 27 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. В общей сложности за время пандемии коронавирус выявлен у 29 812 человек.

Из больниц по выздоровлению за сутки был выписан 121 человек, всего вылечились 22 164 пациента.

Состояние 122 человек расценивается как тяжелое, из них 57 подключены к аппаратам ИВЛ, еще 489 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Также за сутки был подтвержден один летальный случай. Всего за время пандемии скончались 612 свердловчан.

В России за сутки оперативный штаб подтвердил 10 499 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших насчитывается 1 215 001 человек. Из них выздоровели 979 143 человек, в том числе 3284 за минувшие сутки. Еще 107 россиян скончались. В общей сложности коронавирус унес жизни 21 358 человек.

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