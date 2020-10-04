Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Свердловской области

В России за сутки оперативный штаб подтвердил 10 499 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших насчитывается 1 215 001 человек. Из них выздоровели 979 143 человек, в том числе 3284 за минувшие сутки. Еще 107 россиян скончались. В общей сложности коронавирус унес жизни 21 358 человек.