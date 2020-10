Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области за сутки с 3 по 4 октября коронавирус был выявлен у 172 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Наибольшее число зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 102 человек. Остальные заболевшие являются жителями 27 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. В общей сложности за время пандемии коронавирус выявлен у 29 812 человек. Из больниц по выздоровлению за сутки был выписан 121 человек, всего вылечились 22 164 пациента. Состояние 122 человек расценивается как тяжелое, из них 57 подключены к аппаратам ИВЛ, еще 489 человек находятся в состоянии средней тяжести. Также за сутки был подтвержден один летальный случай. Всего за время пандемии скончались 612 свердловчан. В России за сутки оперативный штаб подтвердил 10 499 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших насчитывается 1 215 001 человек. Из них выздоровели 979 143 человек, в том числе 3284 за минувшие сутки. Еще 107 россиян скончались. В общей сложности коронавирус унес жизни 21 358 человек.

