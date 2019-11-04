Жители Нижнего Тагила «обняли» Черноисточинский пруд

Мероприятие посетили около 50 человек. Участники взялись за руки и выстроились цепочкой на берегу Черноисточинского пруда. Целью этой акции, по заявлению организаторов, стала попытка привлечь внимание властей к экологической проблеме качества питьевой воды из пруда.

Напомним, план по реабилитации Черноисточинского пруда разработан администрацией Нижнего Тагила. По проекту средства на экологические мероприятия должны поступить из федеральной казны в 2021 году.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин и мэрия Нижнего Тагила отмечают, что для более раннего начала реабилитации пруда, то есть в следующем году, сейчас идёт процесс включения расходов в федеральный бюджет. Кроме того, на своей странице в соцсети депутат призывал «не устраивать флешмобы и хороводы вокруг пруда».