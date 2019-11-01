«Идите в цирк — смотрите фокусников». Балыбердин ответил тагильским блогерам
Накануне несколько тагильских пабликов сообщили о якобы загрязнении Черноисточинского пруда «Водоканалом-НТ». Депутат госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин лично побывал на месте и ответил общественникам.
Алексей Балыбердин посетил Черноисточинский пруд вместе с корреспондентами «Московского комсомольца». На своей странице он написал, что сброса со шламонакопителя в пруд нет, остатки сине-зеленых водорослей скопились на стенках плотины, реконструкция которой закончится в 2020 году. Трубы для верховых паводковых вод были заварены «Водоканалом-НТ».
На мой вопрос «зачем?» представители Водоканала ответили: «чтобы некоторые „блогеры“ не выдавали текущую по ним верховую воду за сбросы технических отходов в пруд», сообщает депутат.
Также он отмечает, что подготовлена программа реабилитации пруда. Для реализации проекта в следующем году сейчас идёт процесс включения расходов в Федеральный бюджет. Депутат призывает «не устраивать флешмобы и хороводы вокруг пруда».
Работа по реабилитации пруда ведется. Кто утверждает обратное сознательно вводит людей в заблуждение. Возможно, кому-то хочется, чтобы проблемы, копившиеся десятилетия, решались мгновенно. Идите в цирк и смотрите фокусников, пишет Алексей Балыбердин.
Напомним, 6 октября местные жители сняли на видео мертвую рыбу на поверхности Черноисточинского водоема. По словам председателя движения «Экоправо» Андрея Волегова, гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Отметим, что это уже происходило в 2016 году. По результатам анализов Минприроды, в Черноисточинском пруду концентрация опасных веществ не превышена — угрозы для жителей города нет.
12 октября общественники организовали народный сход, на котором, в том числе, обсуждались проблемы Черноисточинского водохранилища. На мероприятие пришло около ста человек. Также на нём присутствовал представитель мэрии - начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. С 16 октября Андрей Волегов проводил трёхдневный пикет за реабилитацию водоёма, мероприятие было согласовано с администрацией города. В результате было собрано около 500 подписей за перенесение финансирования проекта на 2020 год. Данное обращение было направлено президенту России Владимиру Путину и полпреду в УрФО Николаю Цуканову.