Алексей Балыбердин посетил Черноисточинский пруд вместе с корреспондентами «Московского комсомольца». На своей странице он написал, что сброса со шламонакопителя в пруд нет, остатки сине-зеленых водорослей скопились на стенках плотины, реконструкция которой закончится в 2020 году. Трубы для верховых паводковых вод были заварены «Водоканалом-НТ».

На мой вопрос «зачем?» представители Водоканала ответили: «чтобы некоторые „блогеры“ не выдавали текущую по ним верховую воду за сбросы технических отходов в пруд», сообщает депутат.

Также он отмечает, что подготовлена программа реабилитации пруда. Для реализации проекта в следующем году сейчас идёт процесс включения расходов в Федеральный бюджет. Депутат призывает «не устраивать флешмобы и хороводы вокруг пруда».

Работа по реабилитации пруда ведется. Кто утверждает обратное сознательно вводит людей в заблуждение. Возможно, кому-то хочется, чтобы проблемы, копившиеся десятилетия, решались мгновенно. Идите в цирк и смотрите фокусников, пишет Алексей Балыбердин.

Напомним, 6 октября местные жители сняли на видео мертвую рыбу на поверхности Черноисточинского водоема. По словам председателя движения «Экоправо» Андрея Волегова, гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Отметим, что это уже происходило в 2016 году. По результатам анализов Минприроды, в Черноисточинском пруду концентрация опасных веществ не превышена — угрозы для жителей города нет.