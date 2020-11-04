Актер шоу «Уральские пельмени» раскритиковал власти за перевод школьников на дистант

Актер шоу «Уральские пельмени» раскритиковал власти за перевод школьников на дистант

Сегодня, 19:07Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Артист комедийного объединения «Уральские пельмени» Сергей Исаев остался недоволен решением властей перевести школьников после каникул на дистанционное обучение. Об этом Исаев написал в комментарии под постом на странице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram.

К сожалению, дети не могут сказать «хотим в школу», а родителей слушают не особо. А вот владельцев ресторанов, ночных клубов, торговых и фитнес-центров слышат (считаю, что дети — самое ценное, что у нас есть). Нельзя их лишать школы! Убиваем образование, убиваем себя!считает Сергей Исаев.

Напомним, вчера стало известно, что Свердловские школы переведут на дистанционное образование после каникул, которые привели к задержке роста больных коронавирусом, но пока незначительно. 3 ноября было принято решение о том, что после каникул дети останутся на дистанте еще неделю.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
Евгений Куйвашевшкольникиуральские пельмениЕкатеринбургдистант
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы