Актер шоу «Уральские пельмени» раскритиковал власти за перевод школьников на дистант

К сожалению, дети не могут сказать «хотим в школу», а родителей слушают не особо. А вот владельцев ресторанов, ночных клубов, торговых и фитнес-центров слышат (считаю, что дети — самое ценное, что у нас есть). Нельзя их лишать школы! Убиваем образование, убиваем себя!считает Сергей Исаев.