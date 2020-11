Актер шоу «Уральские пельмени» раскритиковал власти за перевод школьников на дистант

Артист комедийного объединения «Уральские пельмени» Сергей Исаев остался недоволен решением властей перевести школьников после каникул на дистанционное обучение. Об этом Исаев написал в комментарии под постом на странице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram.

К сожалению, дети не могут сказать «хотим в школу», а родителей слушают не особо. А вот владельцев ресторанов, ночных клубов, торговых и фитнес-центров слышат (считаю, что дети — самое ценное, что у нас есть). Нельзя их лишать школы! Убиваем образование, убиваем себя!считает Сергей Исаев. Напомним, вчера стало известно, что Свердловские школы переведут на дистанционное образование после каникул, которые привели к задержке роста больных коронавирусом, но пока незначительно. 3 ноября было принято решение о том, что после каникул дети останутся на дистанте еще неделю. Свердловских школьников отправят на дистант после каникул

