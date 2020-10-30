В Екатеринбурге УрФУ полностью перешел на дистант

В Екатеринбурге УрФУ полностью перешел на дистант

Сегодня, 12:33Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Уральский Федеральный университет в Екатеринбурге полностью переходит на дистанционное обучение, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Данная форма обучения предполагает освоение образовательной программы удаленно и будет действовать в УрФУ со 2 ноября по 31 января до особых распоряжений.

В университете также уточнили, что распоряжение было подписано ректором образовательного учреждения Виктором Кокшаровым. Исключения для перевода на удаленную учебу составили лабораторные работы для естественнонаучных и инженерных направлений подготовки аспирантов и магистрантов, для выполнения которых необходимо исследовательское оборудование. Данный вид работ будет проходить в здании вуза с соблюдением всех санэпиднорм.

Напомним, накануне в Свердловской области студенты техникумов и колледжей были на две недели переведены на дистант. Такое решение было принято для синхронизации со школьными каникулами. По словам эпидемиологов, это поможет разорвать цепь социальных контактов учащихся и педагогов, а также сохранить контроль над заболеваемостью.

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