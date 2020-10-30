В Екатеринбурге УрФУ полностью перешел на дистант

Данная форма обучения предполагает освоение образовательной программы удаленно и будет действовать в УрФУ со 2 ноября по 31 января до особых распоряжений.
В университете также уточнили, что распоряжение было подписано ректором образовательного учреждения Виктором Кокшаровым. Исключения для перевода на удаленную учебу составили лабораторные работы для естественнонаучных и инженерных направлений подготовки аспирантов и магистрантов, для выполнения которых необходимо исследовательское оборудование. Данный вид работ будет проходить в здании вуза с соблюдением всех санэпиднорм.
Напомним, накануне в Свердловской области студенты техникумов и колледжей были на две недели переведены на дистант. Такое решение было принято для синхронизации со школьными каникулами. По словам эпидемиологов, это поможет разорвать цепь социальных контактов учащихся и педагогов, а также сохранить контроль над заболеваемостью.