Санврачи начали проверку в школе Екатеринбурга после сообщений о вспышке инфекций

В Екатеринбурге санитарные врачи начали проверку в школе № 69 после поступившей информации о возможных случаях заболевания вирусными инфекциями среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На данный момент в учебном заведении проверяется соблюдение требований санитарного законодательства, также для лабораторных исследований был организован отбор проб воды, сырья, готовых блюд, смывов и материала от персонала столовой. Администрация школы приняла решение перевести всех учащихся на дистанционное обучение. Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге у учеников школы № 69 появились симптомы кишечного отравления. По словам одного из родителей, дети жалуются на рвоту и боль в животе, но администрация школы скрывает это от родителей. Рвота и боли: в Екатеринбурге у школьников обнаружили признаки кишечной инфекции

