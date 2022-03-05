Больше половины февраля тагильский воздух был с превышениями выбросов

Больше половины февраля тагильский воздух был с превышениями выбросов
Больше половины февраля тагильский воздух был с превышениями выбросов
Сегодня, 20:08Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В феврале 17 дней из 28 тагильчане, по данным постов мониторинга УГМС и замеров TagilCity.ru, дышали воздухом с превышением формальдегида и сероводорода.

Превышение сероводорода было в течение 11 дней, вещество фиксировалось на всех постах УГМС — Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое. Максимальное превышение сероводорода было 14 февраля в размере 14,4 ПДК.

Семь дней в феврале посты УГМС на Вагонке и Сухоложском поселке ловили формальдегид в размере от 1,02 до 1,4 ПДК. Кроме того, станция на Тагилстрое 14 февраля фиксировала превышение диоксида серы в 2,5 раза.

Кроме того, газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение выбросов в воздухе четыре дня в феврале. Из них три дня сероводород — до 10 ПДК и один день диоксид азота — 2 ПДК.

Напомним, крупный выброс сероводорода произошел в Нижнем Тагиле в конце января, когда город накрыл смог. Станция УГМС фиксировала превышение вещества до 20 раз. В связи с этим надзорные ведомства — Росприроднадзор и природоохранная прокуратура — провели проверку, которая показала, что источником вещества был ЕВРАЗ НТМК. Предприятию был назначен штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей.

Однако пресс-служба комбината заявила, что не имеет никакого отношения к выбросам сероводорода, сославшись на то, что рядом с постом, зафиксировавшим превышение, есть канализационный коллектор. И все выбросы были оттуда. Однако позже «Водоканал-НТ» замерил в коллекторе уровень сероводорода. Все показатели остались в норме.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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