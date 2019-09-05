Россия закупит иностранные лекарства для детей с хроническими заболеваниями
Сегодня, 20:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дмитрий Медведев написал в фейсбуке о том, что правительство России выделит деньги на обезболивающие лекарства для детей, которые производятся за границей.
По словам премьер-министра, он уже подписал соответствующее распоряжение. Глава правительства пояснил, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получать в России необходимые лекарственные препараты. Такие лекарства производятся только за границей, а производители не регистрируют их в России.
Распоряжение Медведева дает возможность закупать такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам.
Также премьер-министр сообщил, что решается вопрос о налаживании до 2023 года выпуска необходимых форм лекарственных препаратов в России.
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