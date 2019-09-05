Россия закупит иностранные лекарства для детей с хроническими заболеваниями

По словам премьер-министра, он уже подписал соответствующее распоряжение. Глава правительства пояснил, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получать в России необходимые лекарственные препараты. Такие лекарства производятся только за границей, а производители не регистрируют их в России.