6 февраля в Нижнем Тагиле пошел дождь, при этом температура на улице была около +2 градусов.

Такие же осадки были и в Екатеринбурге, пишет Е1. Накануне дождь с мокрым снегом прогнозировал эксперт метеорологии Алексей Пулин. Напомним, в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов и снега. Уже завтра, 7 февраля, в регионе ожидается резкое похолодание, местами до -31 градуса, и обильные снегопады. В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за морозов и снега

