Екатеринбуржца изолировали после контакта с заболевшим коронавирусом
Сегодня, 14:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга проходит медобследование после контакта с носителем коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу свердловского Роспотребнадзора.
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В ведомстве подчеркнули, что у свердловчанина не наблюдается симптомов ОРВИ, он сдает анализы и проходит медобследование. При этом мужчина изолирован от других пациентов. Делается это в целях безопасности, если заражение все-так произошло.
Пробы на COVID-19 берт у всех граждан, посещавших страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В Свердловской области в настоящий момент заболевших нет. Всего, по официальным данным, в России зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.
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