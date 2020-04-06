Свердловские лаборатории будут диагностировать коронавирус без проверки «Вектора»
Сегодня, 19:36Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Лаборатории Свердловской области будут самостоятельно диагностировать COVID-19 без проверки новосибирского «Вектора». Об этом на брифинге сообщил вице-губернатор региона Павел Креков, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, с 7 апреля в порядок предоставления сведений из лабораторий вносятся изменения. Дополнительное подтверждение диагноза «короновирус» из Новосибирска больше не понадобится.
Напомним, в Свердловской области зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом, из них 22 пациента уже выздоровели и выписаны домой.
Карта распространения коронавируса в России
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